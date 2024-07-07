Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Hujan Deras Seharian, 4 RT di Wilayah Jakbar Masih Tergenang Pagi Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |06:52 WIB
Imbas Hujan Deras Seharian, 4 RT di Wilayah Jakbar Masih Tergenang Pagi Ini
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, 4 RT di wilayah Jakarta Barat masih terendam banjir, imbas hujan yang mengguyur Ibu Kota sejak Sabtu kemarin.

“Hingga pukul 06.00 WIB pagi ini, BPBD mencatat genangan saat ini masih terjadi di 4 RT atau 0.013% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Minggu (7/7/2024).

Berikut 4 RT di wilayah Jakarta Barat yang masih tergenang berdasarkan data BPBD:

Kelurahan Kedaung Kaliangke

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637//bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328//hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176147//cuaca-tvqf_large.jpg
Fenomena La Nina Akhir 2025 Mengintai, Waspada Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174118//cuaca_di_jabodetabek-S3ow_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement