JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, 4 RT di wilayah Jakarta Barat masih terendam banjir, imbas hujan yang mengguyur Ibu Kota sejak Sabtu kemarin.
“Hingga pukul 06.00 WIB pagi ini, BPBD mencatat genangan saat ini masih terjadi di 4 RT atau 0.013% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Minggu (7/7/2024).
Berikut 4 RT di wilayah Jakarta Barat yang masih tergenang berdasarkan data BPBD:
Kelurahan Kedaung Kaliangke
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Angke