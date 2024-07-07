Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Bela Palestina Digelar di CFD Kota Bekasi Pagi Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |07:43 WIB
Aksi Bela Palestina Digelar di CFD Kota Bekasi Pagi Ini
Ilustrasi. (Foto: The Chardle)
A
A
A

BEKASI - Aksi Bela Palestina bertajuk 'Bekasi Bersama Palestina' bakal dilaksanakan di titik lokasi Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi pada pagi ini, Minggu (7/7/2024). Aksi ini merupaman bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Aksi bakal digelar sejak pukul 06.00 WIB hingga selesai. Seluruh warga pun bisa menghadiri acara ini untuk memperlihatkan dukungannya terhadap Palestina.

Penjabat (pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mendukung acara tersebut. Ia bahkan berharap agar masyarakat bisa hadir dalam acara tersebut.

"Kami semua mengaharapkan kehadiran rekan-rekan semua untuk bisa hadir dalam rangka Bekasi Peduli Warga Palestina sebagai bentuk Solidaritas warga Kota Bekasi untuk kemanusiaan rakyat Palestina," ucap Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad.

Gani berharap doa dan kebersamaan dari rakyat Bekasi dapat membuat rakyat Palestina mendapatkaan kemerdekaan.

"Semoga dengan kebersamaan dan doa kita bersama, rakyat Palestina segera mendapatkan kemerdekaan," tutup Gani.

(Qur'anul Hidayat)

      
