Dalam Sebulan, 10 Juta Pengguna Kendaraan Terjaring Tilang ETLE di Jakarta

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat jumlah pelanggar lalu lintas di Jakarta dalam sebulan mencapai 10 juta. Pengendara terpantau melanggar lalu lintas via E-TLE.

"Satu bulan E-TLE kami ada 10 juta pelanggaran dalam satu bulan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Minggu (6/7/2024).

Namun Latif tak merinci detail mengenai jenis kendaraan pelanggar lalin tersebut. Hanya saja, dia menyebut bahwa jumlah itu merupakan akumulasi dari ratusan kamera pemantau yang tersebar di jalanan Jakarta.

"(Di Jakarta raya) Kita kan ada 137 ETLE, yang 127 statis, yang 10 mobile," ujarnya.