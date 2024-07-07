Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dalam Sebulan, 10 Juta Pengguna Kendaraan Terjaring Tilang ETLE di Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |07:53 WIB
Dalam Sebulan, 10 Juta Pengguna Kendaraan Terjaring Tilang ETLE di Jakarta
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat jumlah pelanggar lalu lintas di Jakarta dalam sebulan mencapai 10 juta. Pengendara terpantau melanggar lalu lintas via E-TLE.

"Satu bulan E-TLE kami ada 10 juta pelanggaran dalam satu bulan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Minggu (6/7/2024).

Namun Latif tak merinci detail mengenai jenis kendaraan pelanggar lalin tersebut. Hanya saja, dia menyebut bahwa jumlah itu merupakan akumulasi dari ratusan kamera pemantau yang tersebar di jalanan Jakarta.

"(Di Jakarta raya) Kita kan ada 137 ETLE, yang 127 statis, yang 10 mobile," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161267/moge-W720_large.jpg
Polisi Tilang Rombongan Moge Terobos Jalur Transjakarta di Jakbar, Segini Dendanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/338/3111995/etle-YPk2_large.jpg
Dalam Sehari, 152 Ribu Lebih Pelanggar Lalin di Jakarta Terekam ETLE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105540/ilustrasi_etle-GQi7_large.jpeg
Polda Metro Jaya Kini Kirim Surat Tilang ETLE Lewat WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2974148/ditjen-hubdat-terapkan-bukti-elektronik-pelanggaran-kendaraan-odol-XW1PPuJ2GO.jpg
Ditjen Hubdat Terapkan Bukti Elektronik Pelanggaran Kendaraan ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/609/2958864/kapolda-sulsel-targetkan-setiap-polres-terpasang-5-titik-kamera-etle-OQqVz6EBtE.jpg
Kapolda Sulsel Targetkan Setiap Polres Terpasang 5 Titik Kamera ETLE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/338/2896146/pemotor-santuy-sambil-rebahan-di-margonda-depok-kena-tilang-elektronik-EeeABM0ZId.jpg
Pemotor Santuy Sambil Rebahan di Margonda Depok Kena Tilang Elektronik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement