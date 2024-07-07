Imbas Hujan Seharian, Ini Daftar RT di Jakarta yang Banjirnya Sudah Surut

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, 4 RT di wilayah Jakarta Barat masih terendam banjir imbas hujan yang mengguyur Ibu Kota sejak Sabtu kemarin.

“Hingga pukul 06.00 WIB pagi ini, BPBD mencatat genangan saat ini masih terjadi di 4 RT atau 0.013% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada awak media, Minggu (7/7/2024).

Isnawa mengungkapkan, adapun 4 RT yang masih tergenang yakni di Kelurahan Kedaung Kaliangke sebanyak 3 RT dengan ketinggian 30 cm dan 1 RT di Kelurahan Rawa Buaya dengan ketinggian 60 cm.

Di sisi lain, BPBD DKI juga mencatat sejumlah RT yang sebelumnya tergenang, namun saat ini sudah dinyatakan surut.

Berikut daftar RT yang sudah surut versi BPBD DKI pukul 06.00 WIB:

1. Kelurahan Pluit: 4 RT

2. Kelurahan Gandaria Utara: 1 RT

3. Kelurahan Petogogan: 1 RT

4. Kelurahan Bintaro: 1 RT

5. Kelurahan Sukabumi Utara: 2 RT

6. Kelurahan Sukabumi Selatan: 2 RT

7. Kelurahan Kramat Pela: 33 RT

8. Kelurahan Pela Mampang: 2 RT

9. KelurahanCilandak Timur: 2 RT

10. Kelurahan Cipinang Melayu: 10 RT

11. Kelurahan Pesanggrahan: 2 RT

12. Kelurahan Rambutan: 2 RT

13. Kelurahan Cipinang Muara: 2 RT

14. Kelurahan Kapuk: 3 RT