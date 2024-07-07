Penampakan Terkini Kondisi Dinding Tol JORR Bintaro Pasca Longsor

JAKARTA - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengalami longsor pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin. Saat ini, terpantau tanah yang longsor itu telah dibersihkan dari jalanan.

Berdasarkan pantauan, dinding Tol JORR yang mengalami longsor itu terletak di Jalan Mulia Bhakti, RT 06/01, Bintaro, Pesanggrahan, yang mana tepat di bawah kolong Jalan Bintaro Permai 6. Tanah dan bebatuan dari dinding yang longsor hingga ke Jalan Bintaro Permai 6 itu telah dibersihkan sejak Sabtu, 6 Juli 2024 semalam pasca longsor terjadi.

Longsoran juga sempat menutupi seluruh Jalan Mulia Bhakti hingga akses jalan tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun kini, Jalan Mulia Bhakti sudah bisa dilalui meski harus dilalui secara berhati-hati.

Pasalnya, tanah yang longsor itu masih ada di pinggiran lokasi longsor, ditambah jalanan yang lincin imbas tanah terkena air hujan yang pada Minggu (7/6/2024) pagi tadi melanda kawasan tersebut. Dinding yang longsor sendiri tampak ditutup oleh terpal dan diberikan garis kuning.

Terdapat sejumlah kendaraan alat berat yang terparkir di Jalan Mulia Bhakti, yang mana kendaraan itu digunakan untuk melakukan pembersihan puing longsoran semalam. Di pinggirannya, dipasangi pula penahan longsor agar tanah hingga bebatuan tak kembali longsor.

(Arief Setyadi )