Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Terkini Kondisi Dinding Tol JORR Bintaro Pasca Longsor

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |10:38 WIB
Penampakan Terkini Kondisi Dinding Tol JORR Bintaro Pasca Longsor
Longsor Tol Jorr Bintaro (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengalami longsor pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin. Saat ini, terpantau tanah yang longsor itu telah dibersihkan dari jalanan.

Berdasarkan pantauan, dinding Tol JORR yang mengalami longsor itu terletak di Jalan Mulia Bhakti, RT 06/01, Bintaro, Pesanggrahan, yang mana tepat di bawah kolong Jalan Bintaro Permai 6. Tanah dan bebatuan dari dinding yang longsor hingga ke Jalan Bintaro Permai 6 itu telah dibersihkan sejak Sabtu, 6 Juli 2024 semalam pasca longsor terjadi.

Longsoran juga sempat menutupi seluruh Jalan Mulia Bhakti hingga akses jalan tersebut tak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun kini, Jalan Mulia Bhakti sudah bisa dilalui meski harus dilalui secara berhati-hati.

Pasalnya, tanah yang longsor itu masih ada di pinggiran lokasi longsor, ditambah jalanan yang lincin imbas tanah terkena air hujan yang pada Minggu (7/6/2024) pagi tadi melanda kawasan tersebut. Dinding yang longsor sendiri tampak ditutup oleh terpal dan diberikan garis kuning.

Terdapat sejumlah kendaraan alat berat yang terparkir di Jalan Mulia Bhakti, yang mana kendaraan itu digunakan untuk melakukan pembersihan puing longsoran semalam. Di pinggirannya, dipasangi pula penahan longsor agar tanah hingga bebatuan tak kembali longsor.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement