Longsor Tol JORR Bintaro, Akses Rumah Warga yang Sempat Tertimbun Kembali Bisa Dilalui

JAKARTA - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sempat ambrol pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin hingga menutupi Jalan Mulia Bhakti tersebut. Saat ini, jalan perumahan warga itu telah bisa dilalui kendaraan.

"Kemarin sewaktu longsor jalamnya tak bisa dilalui sama sekali, kan menutupi jalanan hampir ke depan (pagar rumah kontrakannya)," ujar salah seorang warga, Saifudin di lokasi, Minggu (7/6/2024).

Menurutnya, saat longsor terjadi, dia tengah berada di depan bengkel ban tempatnya bekerja. Mendadak, terdapat suara bergemuruh seperti mobil hingga membuatnya tersentak kaget hingga akhirnya dia melihat tanah dan batu puing berjatuhan.

"Ada suara gemuruh, lalu pada kelempar batu-batuan sama tanah, begitu saya lihat tanah udah ke bawah saja, lalu saya lari. Gak lama sih peristiwanya, ternyata itu dari dinding (Tol JORR Longsor)," tuturnya.

Beruntung, kata dia, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, tak ada warga yang tengah melintas ataupun nongkrong di depan bengkel bannya tersebut. Hanya ada sejumlah kendaraan saja yang terkena puing longsoran hingga membuat kendaraan tersebut lecet-lecet.

"Biasanya memang sering ramai, orang nongkrong karena kan sering anak-anak Kampus Moestopo markir kendaraan, tapi karena kondisinya kan hujan yah jadi sepi," katanya.