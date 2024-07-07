Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol JORR Bintaro Ditutup Satu Lajur Imbas Longsor, Begini Penampakannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |12:07 WIB
Tol JORR Bintaro Ditutup Satu Lajur Imbas Longsor, Begini Penampakannya
Longsor di Tol JORR Bintaro. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengalami longsor pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin. Imbasnya, satu lajur Jalan Tol JORR arah Pondok Pinang-TMII, tepat di bagian yang ada longsornya itu ditutup sementara.

Berdasarkan pantauan, di lajur Jalan Tol JORR yang terdapat longsoran di bagian bawahnya ditutup sementara menggunakan cone dan diberi rambu-rambu agar kendaraan tak melintas. Ada juga penunjuk agar pengendara tak melintas, sehingga hanya ada satu lajur saja yang bisa digunakan di Tol JORR Pondok Pinang-TMII.

 BACA JUGA:

Di pinggiran Tol JORR tersebut terdapat pekerja yang tengah melakukan pembersihan dari rerumputan, ilalang, hingga aka-akar pohon. Pasalnya terdapat batang pohon di bagian dinding tersebut.

Meski satu lajur yang ditutup, terpantau arus lalu lintas di Tol JORR, tepatnya dari arah Pondok Pinang ke TMII di kawasan Mulia Bhakti terpantau ramai lancar. Bahkan, kendaraan cenderung sepi yang melintasi tol tersebut.

 BACA JUGA:

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun menyebutkan, longsor tersebut terjadi di dinding penahan tanah Segmental Retaining Wall (SRW) pada akses keluar (off ramp) Veteran  Ruas Tol JORR W2S. Akibat kejadian tersebut, puing longsor sempat menutup sebagian akses jalan lingkungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement