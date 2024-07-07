Tol JORR Bintaro Ditutup Satu Lajur Imbas Longsor, Begini Penampakannya

JAKARTA - Dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengalami longsor pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin. Imbasnya, satu lajur Jalan Tol JORR arah Pondok Pinang-TMII, tepat di bagian yang ada longsornya itu ditutup sementara.

Berdasarkan pantauan, di lajur Jalan Tol JORR yang terdapat longsoran di bagian bawahnya ditutup sementara menggunakan cone dan diberi rambu-rambu agar kendaraan tak melintas. Ada juga penunjuk agar pengendara tak melintas, sehingga hanya ada satu lajur saja yang bisa digunakan di Tol JORR Pondok Pinang-TMII.

BACA JUGA:

Di pinggiran Tol JORR tersebut terdapat pekerja yang tengah melakukan pembersihan dari rerumputan, ilalang, hingga aka-akar pohon. Pasalnya terdapat batang pohon di bagian dinding tersebut.

Meski satu lajur yang ditutup, terpantau arus lalu lintas di Tol JORR, tepatnya dari arah Pondok Pinang ke TMII di kawasan Mulia Bhakti terpantau ramai lancar. Bahkan, kendaraan cenderung sepi yang melintasi tol tersebut.

BACA JUGA:

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun menyebutkan, longsor tersebut terjadi di dinding penahan tanah Segmental Retaining Wall (SRW) pada akses keluar (off ramp) Veteran Ruas Tol JORR W2S. Akibat kejadian tersebut, puing longsor sempat menutup sebagian akses jalan lingkungan.