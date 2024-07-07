673 Keluarga di Tangsel Terdampak Banjir Imbas Hujan Deras Kemarin

JAKARTA - Sebanyak 673 keluarga di Kota Tangerang Selatan terdampak banjir imbas hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu 6 Juli 2024 kemarin. Ketinggian air mencapai 80 cm.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan, ada 7 kelurahan yang terendam banjir di Tangsel, yaitu Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Rempoa, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kelurahan Sawah, Kelurahan Jombang, dan Kelurahan Jelupang.

"Selain banjir yang merendam, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu. Tanah longsor ini mengakibatkan satu unit rumah terdampak dan dua rumah lainnya berpotensi turut terdampak," kata Abdul Muhari lewat keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Ia mengatakan, hingga Minggu 7 Juli 2024 pagi, BPBD Kota Tangerang Selatan melaporkan banjir yang merendam sudah berangsur surut. Meski begitu, tim BPBD masih bersiaga guna mengantisipasi apabila banjir kembali terjadi.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaannya akan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor meskipun sedang berada pada periode kemarau," ujar dia.

"Jika terjadi hujan lebat lebih dari satu jam, warga diimbau untuk evakuasi secara mandiri ke tempat yang lebih aman," ujarnya.

(Arief Setyadi )