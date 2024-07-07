Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Titik Genangan Banjir di Jakarta Timur Dilaporkan Surut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |12:50 WIB
Sejumlah Titik Genangan Banjir di Jakarta Timur Dilaporkan Surut
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sejumlah genangan air di Jakarta Timur telah surut pasca hujan yang melanda sejak Sabtu 6 Juli 2024.

Dari data yang diperoleh, setidaknya ada enam titik genangan air yang diakibatkan hujan pada Sabtu 6 Juli 2024. Dari data tersebut, Jalan Taruna Revolusi Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dari data yang dilaporkan, genang air meluap pukul 11.35 WIB dengan tinggi sekitar 10 cm. Namun, air dilaporkan telah surut pukul 15.21 WIB dengan tinggi 5 cm. 

Kemudian, genangan air terjadi di Jalan Raden Intan II Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit. Air naik sekitar 5 cm pada pukul 14.00 WIB. Namun, air dilaporkan telah surut pada pukul 15.42 WIB.

Selanjutnya, genangan air dilaporkan terjadi di Jalan Depson/Hadjiji RT 12 RW 002 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ketinggian air dilaporkan 30 cm pada 15.20 WIB. Namun, air telah surut pada 23.41 WIB.

Kemudian, Jalan Cipinang Bali RW 013 RT 006 dan RT 012 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, juga dilaporkan ada genangan air setinggi 60 cm pada 17.05 WIB. Namun, air berangsur turun dan dinyatakan surut pada 23.41 WIB.

