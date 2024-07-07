Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |13:11 WIB
3 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini
Ilustrasi. (Foto: Antara)
JAKARTA - BPBD DKI Jakarta mengungkapkan hingga Minggu (7/7/2024) siang, masih ada 3 RT di kawasan Jakarta yang tergenang banjir. BPBD pun bakal terus memonitor perkembangan genangan yang masih melanda pemukiman warga tersebut.

"BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta berdasarkan informasi pada pukul 12.00 WIB," ujar Kepala BPBD DKI, Insnawa Adji pada wartawan, Minggu (7/7/2024).

 BACA JUGA:

Sebanyak 3 RT yang tergenang di kawasan Jakarta itu yakni 1 RT berada di Kapuk Muara, Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 10 cm akibat hujan yang mengguyur kemarin dan banjir rob. Sedangkan 2 RT tergenang di Kembangan Utara dan Rawa Buaya, Jakarta Barat dengan ketinggian air mencapi 70-75 cm akibat hujan yang mengguyur kemarin dan luapan Kali Angke.

 BACA JUGA:

"BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.

