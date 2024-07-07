3 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta mengungkapkan hingga Minggu (7/7/2024) siang, masih ada 3 RT di kawasan Jakarta yang tergenang banjir. BPBD pun bakal terus memonitor perkembangan genangan yang masih melanda pemukiman warga tersebut.

"BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta berdasarkan informasi pada pukul 12.00 WIB," ujar Kepala BPBD DKI, Insnawa Adji pada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Sebanyak 3 RT yang tergenang di kawasan Jakarta itu yakni 1 RT berada di Kapuk Muara, Jakarta Utara dengan ketinggian air mencapai 10 cm akibat hujan yang mengguyur kemarin dan banjir rob. Sedangkan 2 RT tergenang di Kembangan Utara dan Rawa Buaya, Jakarta Barat dengan ketinggian air mencapi 70-75 cm akibat hujan yang mengguyur kemarin dan luapan Kali Angke.

"BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.