HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor di Jalur Tol JORR, Warga Ungkap Kejadian Serupa Sudah Terjadi 3 Kali

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |14:04 WIB
Longsor di Tol JORR Bintaro. (Foto: MPI)
Longsor di Tol JORR Bintaro. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga Jalan Mulia Bhakti berharap agar Jasa Marga atau pihak pengelola Jalan Tol JORR memperbaiki dan memperkuat dinding yang longsor pada Sabtu, 6 Juli 2024 kemarin. Pasalnya, dinding jalur tol tersebut sudah 3 kali ambrol.

"Saya harap bisa diperbaiki dengan benar, hati-hati biar gak ambrol lagi, dan jangan sampai ada korban. Karena ini kan sebenarnya sudah 3 kali kejadian serupa di barisan sini," ujar Sankti pada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya, dinding Tol JORR di kawasan Jalan Mulia Bhakti itu sudah 3 kali mengalami ambrol, yang mana lokasinya berpindah-pindah tempat, meski berdekatan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam tiga peristiwa itu.

"Kondisinya sih kelihatan normal, tapi mungkin aliran air mampet kan, ditambah hujan, lalu ada beban dari kendaraan sehingga terjadi longsor. Ada juga kan di situ akar pohon nempel di tembok, akar itu juga kan bisa bikin hancur (dinding Tol JORR)," tuturnya.

Dia menambahkan, longsornya dinding tersebut bisa saja terjadi karena aliran air yang tak berjalan sebagaimana mestinya saat hujan melanda. Pasalnya, sebelum terjadi longsor, sempat ada air keluar dari bagian atas tol tersebut hingga akhirnya tanah mulai ambrol.

(Qur'anul Hidayat)

      
