Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kelurahan Kembangan Utara Jakbar Masih Terendam Banjir, Jadi Wahana Bermain Anak-Anak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |14:33 WIB
Kelurahan Kembangan Utara Jakbar Masih Terendam Banjir, Jadi Wahana Bermain Anak-Anak
A
A
A

JAKARTA - Dua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat masih terendam banjir hingga siang ini setelah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Sabtu kemarin.

Berdasarkan pantauan di Jalan Nurul Muslimin 1, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu (7/7/2024), terlihat genangan air masih ada di beberapa titik di kawasan tersebut.

Terlihat pula sejumlah warga yang rumahnya sudah surut mulai membersihkan sisa-sisa banjir/ Sementara itu, terlihat pula beberapa anak-anak bermain di tengah banjir yang masih melanda di kawasan tersebut.

Anak-anak tersebut memanfaatkan momen banjir tersebut untuk berenang.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih ada 3 RT di Jakarta yang tergenang banjir hingga hingga Minggu (7/7/2024) siang. BPBD pun bakal terus memonitor perkembangan genangan yang masih melanda permukiman warga tersebut.

"BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta berdasarkan informasi pada pukul 12.00 WIB," ujar Kepala BPBD DKI Insnawa Adji kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Kapal Nelayan Karam di Perairan Kepulauan Seribu, Lima ABK Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173610//banjir_di_jakarta-21nA_large.jpg
Banjir Meluas, BPBD Catat 10 RT di Bangka dan Pela Mampang Terendam Imbas Luapan Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement