Kelurahan Kembangan Utara Jakbar Masih Terendam Banjir, Jadi Wahana Bermain Anak-Anak

JAKARTA - Dua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat masih terendam banjir hingga siang ini setelah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Sabtu kemarin.

Berdasarkan pantauan di Jalan Nurul Muslimin 1, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, Minggu (7/7/2024), terlihat genangan air masih ada di beberapa titik di kawasan tersebut.

BACA JUGA: 3 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini

Terlihat pula sejumlah warga yang rumahnya sudah surut mulai membersihkan sisa-sisa banjir/ Sementara itu, terlihat pula beberapa anak-anak bermain di tengah banjir yang masih melanda di kawasan tersebut.

Anak-anak tersebut memanfaatkan momen banjir tersebut untuk berenang.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih ada 3 RT di Jakarta yang tergenang banjir hingga hingga Minggu (7/7/2024) siang. BPBD pun bakal terus memonitor perkembangan genangan yang masih melanda permukiman warga tersebut.

"BPBD mencatat genangan saat ini masih 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta berdasarkan informasi pada pukul 12.00 WIB," ujar Kepala BPBD DKI Insnawa Adji kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).