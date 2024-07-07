Pabrik di Jatake Tangerang Kebakaran, Asap Hitam Membubung Tinggi

TANGERANG - Kebakaran melanda kawasan di Industri Jatake, Cikupa, Tangerang pada Minggu (7/7/2024). Kepulan asap berwarna hitam membumbung tinggi.

Dalam rekaman video yang dilihat, kepulan asap berwarna hitam membubung tinggi. Dalam unggahan lainnya, disebutkan kebakaran itu terjadi di salah satu PT di kawasan tersebut.

“Breaking News! Terjadi kebakaran di kawasan industri Jatake Tangerang. Diduga pabrik kobe,” demikian keterangan yang disampaikan dari akun Instagram @cikupaupdate.

Unggahan itu juga menyebutkan, belum diketahui pasti penyebab dan ada atau tidaknya korban akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Di sisi lain, BPBD Kabupaten Tangerang belum memberikan informasi terkait jumlah unit dan personil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

