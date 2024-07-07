Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik di Jatake Tangerang Kebakaran, Asap Hitam Membubung Tinggi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |16:27 WIB
Pabrik di Jatake Tangerang Kebakaran, Asap Hitam Membubung Tinggi
Kebakaran pabrik di Jatake, Cikupa, Tangerang (Foto: Tangkapan layar medsos @cikupaupdate)
A
A
A

TANGERANG - Kebakaran melanda kawasan di Industri Jatake, Cikupa, Tangerang pada Minggu (7/7/2024). Kepulan asap berwarna hitam membumbung tinggi.

Dalam rekaman video yang dilihat, kepulan asap berwarna hitam membubung tinggi. Dalam unggahan lainnya, disebutkan kebakaran itu terjadi di salah satu PT di kawasan tersebut. 

“Breaking News! Terjadi kebakaran di kawasan industri Jatake Tangerang. Diduga pabrik kobe,” demikian keterangan yang disampaikan dari akun Instagram @cikupaupdate.

Unggahan itu juga menyebutkan, belum diketahui pasti penyebab dan ada atau tidaknya korban akibat peristiwa kebakaran tersebut.

Di sisi lain, BPBD Kabupaten Tangerang belum memberikan informasi terkait jumlah unit dan personil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan kobaran api.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176947/kebakaran-lMxo_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Palmerah Jakbar, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857/kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822/kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176802/bus_terbakar-zNjr_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Tol Wiyoto Kelapa Gading Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement