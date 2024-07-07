Kebakaran Pabrik Makaroni di Tangerang, 6 Unit Damkar Dikerahkan

TANGERANG - Sebanyak enam unit pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda pabrik pembuatan makanan makaroni di Jalan Industri 3, Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat menyebut kejadian itu terjadi pada hari ini sekira pukul 13.43 WIB.

“Benar terjadi kebakaran pabrik produksi makanan seperti makaroni, pangsit krispy dan lain-lain,” kata Ujat kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Ujat mengatakan, sebanyak 6 unit dan puluhan personel damkar Kabupaten Tangerang diterjunkan guna memadamkan kobaran api.

“Pukul 13.43 WIB terima laporan. Pukul 14.10 WIB tiba di lokasi untuk pemadaman,” ujarnya.

Lebih jauh, saat ditanya penyebab hingga kronologi, Ujat mengaku belum dapat menyampaikan. Lantaran masih dalam pemadaman.

“Situasi masih dalam pemadaman,” ujarnya.

