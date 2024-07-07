Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pabrik Makaroni di Tangerang, 6 Unit Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:13 WIB
Kebakaran Pabrik Makaroni di Tangerang, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran pabrik makaroni di Tangerang (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

TANGERANG - Sebanyak enam unit pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda pabrik pembuatan makanan makaroni di Jalan Industri 3, Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat menyebut kejadian itu terjadi pada hari ini sekira pukul 13.43 WIB.

“Benar terjadi kebakaran pabrik produksi makanan seperti makaroni, pangsit krispy dan lain-lain,” kata Ujat kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Ujat mengatakan, sebanyak 6 unit dan puluhan personel damkar Kabupaten Tangerang diterjunkan guna memadamkan kobaran api. 

“Pukul 13.43 WIB terima laporan. Pukul 14.10 WIB tiba di lokasi untuk pemadaman,” ujarnya.

Lebih jauh, saat ditanya penyebab hingga kronologi, Ujat mengaku belum dapat menyampaikan. Lantaran masih dalam pemadaman. 

“Situasi masih dalam pemadaman,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176947/kebakaran-lMxo_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Palmerah Jakbar, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857/kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176822/kebakaran-x9gl_large.jpg
Sejumlah Rumah Semi Permanen di Pademangan Terbakar akibat Pembakaran Tembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176802/bus_terbakar-zNjr_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Tol Wiyoto Kelapa Gading Jakut
