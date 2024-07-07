Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pamit Hendak ke Gereja, Wanita Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:52 WIB
Pamit Hendak ke Gereja, Wanita Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi
A
A
A

BEKASI - Kecelakaan terjadi di jalur Jalur Hulu, Rel Kereta Api Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu (7/7). Satu wanita berinisial CH (24) tewas tertabrak akibat kecelakaan itu.

Kepala SPK Polsek Rawa Lumbu, Aiptu Mahfudin menyebut kecelakaan itu terjadi pada pukul 08.00 WIB. Dari pemeriksaan orang tua korban, korban diketahui pamit hendak menuju ke gereja.

"Korban telah berangkat dari kediamannya sekitar pukul 06.00 WIB untuk menuju gereja," kata Mahfudin, Minggu (7/7/2024).

Mahfuddin menyebut bahwa orang tua korban saat itu mendapatkan putrinya mengalami kecelakaan. Saat melakukan pengecekan di lokasi kejadian, korban ditemukan sudah dalam kondisi tewas.

"Di TKP, orang tuanya menemukan korban dalam posisi tertelungkup di Jalur Hulu," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
