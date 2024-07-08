Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Koalisi Besar Ratu Kalinyamat dan Penguasa Melayu Bikin Pasukan Portugis Kewalahan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |06:18 WIB
Koalisi Besar Ratu Kalinyamat dan Penguasa Melayu Bikin Pasukan Portugis Kewalahan
Perang kerajaan (foto: dok wikipedia)
A
A
A

PENGUASA perempuan Jepara pernah tiga kali melakukan serangan ke Portugis. Konon serangan itu bahkan pernah dilancarkan secara besar-besaran sehingga membuat pasukan Portugis kewalahan. Tak tanggung-tanggung sebanyak 4 ribu pasukan dikerahkan oleh Ratu Kalinyamat penguasa perempuan Jepara.

Ratu Kalinyamat kala itu diminta oleh Sultan Johor di Semenanjung Melayu untuk membebaskan dari kekuasaan Portugis. Maka disusunlah strategi untuk menyerang Portugis dari Pulau Jawa.

Pasukan Jepara saat itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian wilayah Malaka.

Dikutip dari "Perempuan - Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa" dengan berani Ratu Kalinyamat memimpin misi pertempuran kala itu. Kekuatan Jepara memang saat itu tergolong besar. Tapi sayang kekuatan Portugis memang tak bisa diimbanginya.

Pasukan Portugis berhasil memukul mundur pasukan Melayu yang bersama-sama Jepara menyerang Semenanjung Malaka. Sedangkan pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara kemudian ditarik mundur.

Pertempuran selajutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang hingga dua buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka, dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Hampir sebagian besar prajurit Jepara gugur, tak lebih dari setengah prajurit yang berhasil meninggalkan Malaka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162885//perang_kerajaan-XMEL_large.png
Sandiwara Perang Mataram–Pasuruhan: Strategi Licin Amangkurat II dan Untung Surapati Mengelabui VOC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162128//perang_kerajaan-DOJK_large.png
Kisah Gusti Jelantik dan Perlawanan Gigih Bali terhadap Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208//gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement