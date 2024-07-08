Gempa M3,2 Guncang Kepulauan Mentawai Sumbar

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Senin (8/6/2024), sekira pukul 01.45 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1,79 Lintang Selatan - 99.52 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 08-Jul-2024 01:45:12WIB, Lok:1.79LS, 99.52BT (25 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:15 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)