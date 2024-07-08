Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Teliti Ajaran Abuya Mama Ghufron, Cholil Nafis: Orang Ini Siapa Sih?

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |05:55 WIB
MUI Teliti Ajaran Abuya Mama Ghufron, Cholil Nafis: Orang Ini Siapa Sih?
Abuya Mama Ghufron (foto: dok medsos)
JAKARTA - Tokoh ulama Pondok Pesantren (Ponpes) di Malang, Abuya Mama Ghufron, menjadi perhatian usai ceramah bahasa Suryani. Bahkan, pada potongan video yang beredar di media sosial (medsos), Abuya Mama Ghufron menyebutkan penggunaan bahasa Suryani di alam kubur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis menyebut, tindakan tersebut tidaklah benar. Sebab soal kematian itu terkait erat dengan keamanan dan amal perbuatan di dunia.

"Ini orang ngaco. Semua urusan jawabannya maqali, termasuk sabda Nabi SAW. Tak jelas ajaran apaan ini. Soal mati itu tentang keimanan dan amal perbuatan yang akan menjadi bekalnya," kata Cholil dikutip dalam akun X atau Twitternya @cholilnafis, Senin (8/7/2024).

Halaman:
1 2
      
