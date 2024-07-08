Gempa M3,9 Guncang Wilayah Mamberamo Tengah Papua

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Mamberamo Tengah, Papua, pada Senin (8/7/2024) sekira pukul 05.49 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.93 Lintang Selatan - 138.22 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.9, 08-Jul-2024 05:49:46WIB, Lok:1.93LS, 138.22BT (50 km BaratLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)