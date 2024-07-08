Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Tahun Baru Islam Selalu Berubah-ubah Setiap Tahunnya? Ini Penyebabnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |09:13 WIB
Kenapa Tahun Baru Islam Selalu Berubah-ubah Setiap Tahunnya? Ini Penyebabnya
Ilustrasi kenapa tahun baru Islam selalu berubah ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Tahun Baru Islam selalu berubah-ubah setiap tahunnya? Ini penyebabnya yang jarang orang ketahui. Apalagi, momen Tahun Baru Islam pun bisa dijadikan ajang untuk introspeksi sekaligus evaluasi setiap tahunnya.

Sehingga beberapa tahun baru Islam memiliki tanggal berbeda-beda setiap tahunnya untuk kalender masehi. Seperti bulan ini, Tahun Baru Islam jatuh pada tanggal 7 Juli 2024.

Lantas kenapa tahun baru Islam selalu berubah-ubah setiap tahunnya? Ini penyebabnya yakni adanya perbedaan sistem penanggalan yang digunakan.

Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.

Untuk itu ada sejarah 1 Muharram yang menjadi Tahun Baru Islam sangatlah penting diketahui semua Muslim. Pasalnya, hari ini kaum Muslimin memasuki penanggalan 1 Muharram 1445 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2023 Masehi.

Diketahui bahwa Muharram merupakan bulan haram atau suci bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Tersimpan pahala melimpah di dalamnya.

Muharram adalah bulan pembuka dalam penanggalan tahun Islam (Hijriah). Sejarah 1 Muharram merupakan tanda peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi.

Halaman:
1 2
      
