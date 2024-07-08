Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hayati Tahun Baru Islam dengan Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |08:30 WIB
Hayati Tahun Baru Islam dengan Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto : @kyai_marufamin)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah pada seluruh umat Islam di Tanah Air. Wapres mengajak untuk menghayati Tahun Baru Islam dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriyah kepada seluruh umat Islam di Tanah Air. Mudah-mudahan kita bisa menghayati makna tahun baru Islam dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperbanyak kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tulis Wapres lewat akun media sosialnya @kyai_marufamin, dikutip Senin (8/7/2024).

Sementara pada peringatan Tahun Baru Islam sebelumnya, Wapres berharap agar muslim di Indonesia dapat memaknai Tahun Baru Islam ini sebagai momentum untuk berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun bangsa

“Karena hijrah tidak hanya diartikan sebagai pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hijrah adalah melakukan perubahan secara menyeluruh dari keadaan yang kurang baik menjadi baik dan bahkan menjadi lebih baik lagi,” ucap Wapres.

Wapres juga menegaskan, agar di Tahun Baru Islam ini keutuhan bangsa Indonesia semakin diperkuat, baik melalui persaudaraan sesama muslim, sebangsa setanah air, maupun antarmanusia.

“Kita harus mampu untuk lebih memperkuat keutuhan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama kelanjutan pembangunan nasional melalui penguatan ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathaniah, dan ukhuwah insaniyah,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/337/3030971/beda-dengan-pemerintah-pbnu-tetapkan-tahun-baru-islam-1-muharam-1446-hijriah-jatuh-pada-8-juli-tdHypZIe32.jpg
Beda dengan Pemerintah, PBNU Tetapkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah Jatuh pada 8 Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/338/3030811/meriahnya-pawai-obor-di-jalur-puncak-bogor-sambut-tahun-baru-1446-hijriah-ujPeZh240K.jpg
Meriahnya Pawai Obor di Jalur Puncak Bogor Sambut Tahun Baru 1446 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030717/tahun-baru-islam-1446-hijriah-menag-ajak-perbaiki-diri-dan-berkontribusi-lFuznA3jsl.jpg
Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Menag Ajak Perbaiki Diri dan Berkontribusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/337/2849294/kisah-horor-malam-satu-suro-di-waduk-gajah-mungkur-bnk3Z5Succ.jpg
Kisah Horor Malam Satu Suro di Waduk Gajah Mungkur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/512/2849223/keraton-solo-gelar-kirab-pusaka-gkr-ayu-tradisi-ini-jangan-sampai-hilang-t7P8gNQa05.jpg
Keraton Solo Gelar Kirab Pusaka, GKR Ayu: Tradisi Ini Jangan Sampai Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/337/2848796/sampaikan-ucapan-selamat-tahun-baru-islam-1445-h-ht-semoga-membawa-keberkahan-ygu80rPdJX.jpeg
Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1445 H, HT: Semoga Membawa Keberkahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement