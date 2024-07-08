Hayati Tahun Baru Islam dengan Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah pada seluruh umat Islam di Tanah Air. Wapres mengajak untuk menghayati Tahun Baru Islam dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriyah kepada seluruh umat Islam di Tanah Air. Mudah-mudahan kita bisa menghayati makna tahun baru Islam dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperbanyak kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tulis Wapres lewat akun media sosialnya @kyai_marufamin, dikutip Senin (8/7/2024).

Sementara pada peringatan Tahun Baru Islam sebelumnya, Wapres berharap agar muslim di Indonesia dapat memaknai Tahun Baru Islam ini sebagai momentum untuk berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun bangsa

“Karena hijrah tidak hanya diartikan sebagai pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hijrah adalah melakukan perubahan secara menyeluruh dari keadaan yang kurang baik menjadi baik dan bahkan menjadi lebih baik lagi,” ucap Wapres.

Wapres juga menegaskan, agar di Tahun Baru Islam ini keutuhan bangsa Indonesia semakin diperkuat, baik melalui persaudaraan sesama muslim, sebangsa setanah air, maupun antarmanusia.

“Kita harus mampu untuk lebih memperkuat keutuhan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama kelanjutan pembangunan nasional melalui penguatan ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathaniah, dan ukhuwah insaniyah,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)