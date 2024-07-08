Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raffi Ahmad Masih Bimbang Maju atau Tidak pada Pilkada 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |12:42 WIB
Raffi Ahmad Masih Bimbang Maju atau Tidak pada Pilkada 2024
Raffi Ahmad masih bimbang maju atau tidak pada Pilkada 2024 (Foto : MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Raffi Ahmad mengaku masih belum memutuskan untuk maju atau tidka pada dalam Pilkada 2024. Dia menyebut, saat ini lebih memilih untuk mendukung teman-temannya dahulu yang maju dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

"Habis haji kan saya janji mau ngasih kabar, sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan saya enggak pernah bilang enggak mau. Enggak pernah never say enggak. Tapi sekarang saya masih berifikir saja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukan ke mana saya," ujar Raffi pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa (8/7/2024).

Menurutnya, saat ini dia lebih melihat dan mendukung teman-temannya saja yang memiliki niatan baik untuk maju ke Pilada 2024, seperti Ritchie Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda dan Marshel Widianto. Dalam mendukung temannya itu, tak ada bayaran dalam bentuk apapun yang didapatkannya.

"Saya meluruskan itu juga, saya tuh benar-benar kalau untuk memilih siapa sosok yang pasti saya kenal baik, ya memang hati nurani saya. Saya enggak pernah juga tuh gimmick demi uang, sama sekali enggak," tuturnya.

Raffi kembali menegaskan, pada Pilkada 2024, dia belum memutuskan ataupun berstatmen tak bakal mau maju jika diusulkan untuk maju. Apalagi, proses Pilkada 2024 pun waktunya masih cukup panjang.

"Bukan saya bilang enggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya saya masih lebih kayanya masih panjang juga masih sampai bulan Agustus pendaftarannya dan lain-lain," paparnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement