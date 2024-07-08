Raffi Ahmad Masih Bimbang Maju atau Tidak pada Pilkada 2024

JAKARTA - Aktor Raffi Ahmad mengaku masih belum memutuskan untuk maju atau tidka pada dalam Pilkada 2024. Dia menyebut, saat ini lebih memilih untuk mendukung teman-temannya dahulu yang maju dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

"Habis haji kan saya janji mau ngasih kabar, sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan saya enggak pernah bilang enggak mau. Enggak pernah never say enggak. Tapi sekarang saya masih berifikir saja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukan ke mana saya," ujar Raffi pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa (8/7/2024).

Menurutnya, saat ini dia lebih melihat dan mendukung teman-temannya saja yang memiliki niatan baik untuk maju ke Pilada 2024, seperti Ritchie Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda dan Marshel Widianto. Dalam mendukung temannya itu, tak ada bayaran dalam bentuk apapun yang didapatkannya.

"Saya meluruskan itu juga, saya tuh benar-benar kalau untuk memilih siapa sosok yang pasti saya kenal baik, ya memang hati nurani saya. Saya enggak pernah juga tuh gimmick demi uang, sama sekali enggak," tuturnya.

Raffi kembali menegaskan, pada Pilkada 2024, dia belum memutuskan ataupun berstatmen tak bakal mau maju jika diusulkan untuk maju. Apalagi, proses Pilkada 2024 pun waktunya masih cukup panjang.

"Bukan saya bilang enggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya saya masih lebih kayanya masih panjang juga masih sampai bulan Agustus pendaftarannya dan lain-lain," paparnya.

(Angkasa Yudhistira)