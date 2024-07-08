Sambangi Istana, Prabowo Pamer Beladiri Sambil Berlari-lari Kecil

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada siang hari ini, Senin (8/7/2024).

Pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 12.32 WIB. Prabowo nampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan peci dan kacamata hitam. Saat tiba, Prabowo melambaikan tangan kepada para pewarta yang telah menunggu. Prabowo juga mengacungkan dua jempolnya.

Bahkan, saat melintas di hadapan wartawan, Prabowo mempraktekkan sebuah gerakan bela diri disambut senyuman setelahnya. Dirinya juga berlari-lari kecil menuju ke dalam Istana.

Belum diketahui maksud tujuan kehadiran Prabowo datang ke Istana siang hari ini. Namun, dapat dipastikan Menteri Pertahanan itu akan menghadap Presiden Jokowi.