Begini Kejanggalan Penangkapan Pegi Setiawan hingga Akhirnya Dibebaskan

JAKARTA - Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni TM meragukan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat sejak awal. Akhirnya Hakim tunggal mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan tim pengacara.

Toni mengatakan, beberapa kejanggalan yang terjadi dalam perkara penangkapan Pegi Setiawan. Dalam penetapan tersangka, polisi berdalih tidak memerlukan pemeriksan.

"Penyidik berdalih penetapan tersangka tidak memerlukan pemeriksaan karena Pegi Setiawan adalah DPO yang ditetapkan 15 Mei 2016. Saya sampaikan kalau dalilnya DPO, kaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum," kata Toni dikutip dari iNews TV, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, jika penetapan DPO dilakukan 15 September 2015, saat itu masih berlaku peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012.

Dia menjelaskan, Pasal 31 tersangka yang dipanggil dalam pemeriksaan penyidikan tiga kali perkara yang tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat DPO.

Dengan demikian, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi penyidik. Namun penyidik dianggap mengabaikan aturan tersebut.

"Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dipenuhi untuk ditetapkan. Pertama seseorang harus tersangka. Kedua harus diperiksa. Faktanya penyidik tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka 2016," pungkasnya.