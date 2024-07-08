Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gazalba Saleh Minta Pemblokiran Rekeningnya Dibuka: Untuk Bayar Kuliah Anak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |13:24 WIB
Gazalba Saleh Minta Pemblokiran Rekeningnya Dibuka: Untuk Bayar Kuliah Anak
Gazalba Saleh (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Hakim Agung Nonaktif, Gazalba Saleh meminta kepada majelis hakim agar membuka pemblokiran rekeningnya. Dia beralasan, rekening itu ingin digunakan untuk membayar kuliah anaknya.

Hal itu disampaikan kuasa hukumnya dalam persidangan pokok perkara kasus korupsi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

“Kami juga menyampaikan satu hal lagi, dalam perkara ini dari sejak penyidikan rekening terdakwa, dan istri dan anak-anaknya diblokir. Namun, dalam daftar barang bukti maupun isinya tidak pernah disita sebagai barang bukti,” kata kuasa hukum Gazalba Saleh di ruang sidang.

“Oleh karena itu, kami mohon ke majelis agar dibuka mengingat terdakwa ada anak yang mau masuk perguruan tinggi Yang Mulia,” sambungnya.

Jaksa KPK menyebut pemblokiran berbeda dengan penyitaan. Jaksa menjelaskan soal pemblokiran rekening Gazalba tidak muncul dalam daftar barang bukti.

"Apakah rekening itu juga termasuk barang bukti?" tanya ketua majelis hakim Fahzal Hendri.

"Mohon izin, Yang Mulia, di sini karena pemblokiran, Yang Mulia, bukan penyitaan. Bahasanya di sini saya baca di poin dua ini, memerintahkan pemblokiran terhadap rekening-rekening klien kami," jawab jaksa.

"Itu kan sudah diblokir?" timpal hakim.

"Iya, betul. Kalau blokir kan memang tidak akan muncul di daftar barang bukti. Itu, Yang Mulia, yang perlu kami jelaskan," jawab jaksa.

"Soalnya itu termasuk materi pokok perkara," ujar hakim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170275/dpr-Z7Ib_large.jpg
Tok! Komisi III DPR Tetapkan 9 Calon Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170181/dpr-kjKu_large.jpg
Hari Ini, DPR Putuskan Hasil Uji Kelayakan 16 Calon Hakim Agung dan Adhoc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142482/kzy-ogNs_large.jpg
6 Calon Hakim Adhoc HAM Lulus Seleksi Kualitas, Berikut Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/337/3028830/ini-22-calon-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-yang-lulus-seleksi-tahap-3-5ewsQWas7n.jpg
Ini 22 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc yang Lulus Seleksi Tahap 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/337/2972749/presiden-jokowi-integritas-pilar-utama-hakim-agung-HPcjBGVEqE.jpg
Presiden Jokowi: Integritas Pilar Utama Hakim Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/337/2926054/7-hakim-agung-disetujui-dpr-ri-ini-daftarnya-f83HYGH9k2.jpg
7 Hakim Agung Disetujui DPR RI, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement