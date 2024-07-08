Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Kabiro SDM Terkait Kasus Pungli Rutan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |13:38 WIB
KPK Periksa Kabiro SDM Terkait Kasus Pungli Rutan
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Kini, penyidik memeriksa terhadap 2 orang dari Biro SDM KPK. 

"Hari ini Senin (8/7), KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Tessa menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dua orang yang akan diperiksa, yakni Zuraida Retno Pamungkas selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK dan Tri Agus Saputra selaku Kepala Bagian Pelayanan Kepegawaian Biro SDM KPK. 

Seperti diketahui, 15 tersangka yang dimaksud adalah Kepala Rutan Cabang KPK, Achmad Fauzi (AF); pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022, Hengki (HK); PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Pit Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018, Deden Rochendi (DR); dan PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan, Sopian Hadi (SH).

Kemudian, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021, Ristana (RT); PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK, Ari Rahman Hakim (ARH); PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK, Agung Nugroho (AN); dan PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018 s/d 2022, Eri Angga Permana (EAP).

Selanjutnya, Petugas Cabang Rutan KPK, Muhamad Ridwan (MR), Suharlan (SH), Ramadhan Ubaidillah A (RUA), Mahdi Aris (MHA), Wardoyo (WD), Muhammad Abduh (MA), dan Ricky Rachmawanto (RR).

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153605/kapolres-t2D9_large.jpg
Pungli Rp100 Ribu per Mobil, Parkiran di Depan Stadion Si Jalak Harupat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151405/pramono-wIba_large.jpg
Pramono Tugaskan Kadishub Periksa Petugas Derek Pungli Rokok ke Sopir Bajaj 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/340/3142921/viral-rPiz_large.jpg
Viral Oknum Polantas Diduga Pungli Rp150 Ribu ke Pengendara, Terekam Tawar-menawar Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140453/pungli-wPFo_large.jpg
Modus Jual Kantong, Preman Pungli Pedagang di Pasar Pedati Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127880/thr-R3Jq_large.jpg
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/338/3122851/pungli-UCrf_large.jpg
Preman Kampung yang Pungli Pedagang Pasar Bogor Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement