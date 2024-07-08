Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Pastikan Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Bisa Kembali Dapatkan Pendidikan Formal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |13:47 WIB
RPA Perindo Pastikan Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Bisa Kembali Dapatkan Pendidikan Formal
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo memastikan bakal mendampingi kliennya, anak di bawah umur korban pemerkosaan untuk mendapatkan haknya untuk mengenyam kembali bangku sekolah. Korban diketahui sempat putus sekolah usai mengandung akibat peristiwa pemerkosaan.

"Kami berharap agar RPA Perindo dapat melakukan pendampingan hingga korban dapat kembali bersekolah. Karena ini masalah anak bangsa, tetap kita akan kawal," kata Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Partai Perindo Kenzo Farel, Senin (8/7/2024).

Kenzo menjelaskan RPA Perindo akan segera melakukan langkah-langkah termasuk pihak sekolah untuk melakukan audiensi agar anak mendapatkan hak pendidikannya kembali. Ia berharap agar korban pemerkosaan tidak mendapatkan diskriminasi baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

"Kita akan segera beraudiensi ke sekolah sehingga kita perlu kasih pengarahan juga atau ktia kasih pendapat mengenai kasus ini sehingga jangan sampai ada diskriminasi terhadap korban, karena korban adalah wanita, di masyarakat ada keadilan di hukum ada keadilan," tegasnya.

Adapun Kenzo juga mengungkap bahwa korban dalam kondisi sehat pasca melahirkan. Ke depan, RPA Perindo juga bakal melakukan langkah hukum untuk memastikan agar kasus ini mampu masuk ke meja hijau.

"Perkaranya sudah mau P21, kita kawal terus, kita akan tanya kapan sidangnya, harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi (akan bersidang)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
