Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Melahirkan: Bentuk Nyata Pendampingan Kami

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |13:50 WIB
RPA Perindo Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Melahirkan: Bentuk Nyata Pendampingan Kami
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendampingi korban pemerkosaan anak di bawah umur hingga proses persalinan di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. RPA Perindo memastikan klien anak dalam kondisi sehat pasca persalinan.

"Kami bersyukur bahwa korban bisa melahirkan dengan selamat, anaknya laki-laki," kata Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina, Senin (8/7/2024).

Jeannie mengatakan pendampingan dari RPA Perindo tidak akan berhenti sampai sekarang. Menurutnya RPA juga akan memastikan kondisi psikologis anak pulih seutuhnya.

"SH perlu didampingi kegoncangan jiwa, jadi kami pendampingannya psikolog dari RPA perindo, ini menunjukkan bahwa Partai Perindo konsisten mendampingi korban sampai pulih, sampai benar-benar dapat dikembalikan di dunia pendidikan dan ke dunianya," ucapnya.

RPA Partai Perindo juga memastikan akan berkomitmen untuk menempuh kasus ini lewat jalur persidangan. Sebab, tambah Jeannie, pelaku pemerkosaan merupakan pria dewasa yang harus diberikan efek jera agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya.

"Kami berharap secepatnya pelaku harus ditangkap karena pelaku kan orang dewasa juga, dan ada efek jera," kata Jeannie.

"Berapapun hukuman dia tidak bisa menghapus apa yang menjadi kepaitan hati yang dialami korban karena masa depannya hancur tidak dapat bersekolah, teman-teman seusianya sekolah sementara dia di rumah sakit," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement