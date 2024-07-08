RPA Perindo Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Melahirkan: Bentuk Nyata Pendampingan Kami

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendampingi korban pemerkosaan anak di bawah umur hingga proses persalinan di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. RPA Perindo memastikan klien anak dalam kondisi sehat pasca persalinan.

"Kami bersyukur bahwa korban bisa melahirkan dengan selamat, anaknya laki-laki," kata Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina, Senin (8/7/2024).

Jeannie mengatakan pendampingan dari RPA Perindo tidak akan berhenti sampai sekarang. Menurutnya RPA juga akan memastikan kondisi psikologis anak pulih seutuhnya.

"SH perlu didampingi kegoncangan jiwa, jadi kami pendampingannya psikolog dari RPA perindo, ini menunjukkan bahwa Partai Perindo konsisten mendampingi korban sampai pulih, sampai benar-benar dapat dikembalikan di dunia pendidikan dan ke dunianya," ucapnya.

BACA JUGA: RPA Perindo Pastikan Dampingi Korban Pemerkosaan Hingga Bisa Kembali Dapatkan Pendidikan Formal

RPA Partai Perindo juga memastikan akan berkomitmen untuk menempuh kasus ini lewat jalur persidangan. Sebab, tambah Jeannie, pelaku pemerkosaan merupakan pria dewasa yang harus diberikan efek jera agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya.

"Kami berharap secepatnya pelaku harus ditangkap karena pelaku kan orang dewasa juga, dan ada efek jera," kata Jeannie.

"Berapapun hukuman dia tidak bisa menghapus apa yang menjadi kepaitan hati yang dialami korban karena masa depannya hancur tidak dapat bersekolah, teman-teman seusianya sekolah sementara dia di rumah sakit," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)