Batang Diguncang Gempa, Ketua DPR: Bantuan Harus Segera Disalurkan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa prihatin dan duka atas insiden gempa bumi yang mengguncang Batang, Jawa Tengah, Minggu 7 Juli 2024. Ia pun meminta pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan untuk para korban gempa.

“Bantuan darurat seperti makanan, air minum, dan obat-obatan harus segera disalurkan kepada para korban. Pastikan kebutuhan bagi bayi, anak-anak, lansia serta ibu hamil dan ibu menyusui juga disiapkan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (8/7/2024).

Puan juga meminta, petugas gabungan harus memastikan semua korban telah tertangani dengan baik. Ia juga meminta pemerintah daerah harus menyiapkan tempat pengungsian korban gempa yang nyaman dan aman. Puan menyebut, tempat pengungsian juga perlu memperhatikan kebutuhan dari semua korban.

“Selain kebutuhan dasar, tempat pengungsian harus proper untuk ditempati masyarakat walaupun sifatnya sementara. Permudah pemberian bantuan kepada korban untuk setiap keperluan yang mereka butuhkan, termasuk petugas medis harus selalu siaga,” katanya.

Lebih lanjut, Puan mendorong agar Pemerintah memperkuat program mitigasi risiko gempa bumi. Hal ini penting untuk mengantisipasi timbulnya banyak korban saat bencana alam terjadi.

“Koordinasi dan sinergi antar-instansi dalam penanggulangan bencana masih kurang optimal sehingga harus lebih ditingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan tanggung jawab penanganan gempa dilakukan dengan efektif,” tutup Puan.