Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Batang Diguncang Gempa, Ketua DPR: Bantuan Harus Segera Disalurkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:45 WIB
Batang Diguncang Gempa, Ketua DPR: Bantuan Harus Segera Disalurkan
Gempa Batang (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa prihatin dan duka atas insiden gempa bumi yang mengguncang Batang, Jawa Tengah, Minggu 7 Juli 2024. Ia pun meminta pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan untuk para korban gempa.

“Bantuan darurat seperti makanan, air minum, dan obat-obatan harus segera disalurkan kepada para korban. Pastikan kebutuhan bagi bayi, anak-anak, lansia serta ibu hamil dan ibu menyusui juga disiapkan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (8/7/2024).

Puan juga meminta, petugas gabungan harus memastikan semua korban telah tertangani dengan baik. Ia juga meminta pemerintah daerah harus menyiapkan tempat pengungsian korban gempa yang nyaman dan aman. Puan menyebut, tempat pengungsian juga perlu memperhatikan kebutuhan dari semua korban.

“Selain kebutuhan dasar, tempat pengungsian harus proper untuk ditempati masyarakat walaupun sifatnya sementara. Permudah pemberian bantuan kepada korban untuk setiap keperluan yang mereka butuhkan, termasuk petugas medis harus selalu siaga,” katanya.

Lebih lanjut, Puan mendorong agar Pemerintah memperkuat program mitigasi risiko gempa bumi. Hal ini penting untuk mengantisipasi timbulnya banyak korban saat bencana alam terjadi.

“Koordinasi dan sinergi antar-instansi dalam penanggulangan bencana masih kurang optimal sehingga harus lebih ditingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan tanggung jawab penanganan gempa dilakukan dengan efektif,” tutup Puan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement