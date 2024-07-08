Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terbongkarnya Pabrik Narkoba Terbesar di Indonesia, Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban hanya di iNews

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |15:00 WIB
AB+ program investigasi mendalam yang menyoroti kecurangan dan menyuarakan keadilan, kembali hadir di iNews malam Ini. Dipandu oleh host Abraham Silaban akan kembali mengungkap kasus terbongkarnya pabrik narkoba terbesar di Indonesia.

Dalam sebuah operasi besar-besaran, Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba terbesar di Indonesia tepatnya di sebuah rumah di Jalan Barisan, Klojen Malang Jawa Timur. Keberhasilan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyita sebanyak 1,2 ton ganja sintetis, 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir pil ekstasi. Tak hanya itu, ditemukan pula bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk memproduksi narkoba. Polisi juga mengamankan lima tersangka yang diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba berinisial Mereka adalah FP (21), DA (24), AR (21), YC (23), SS (28).

Dalam kasus sebelumnya, polisi berhasil menemukan narkoba jenis ganja sintetis di sebuah Apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam temuannya, polisi berhasil mengamankan 23 kg ganja sintetis dengan 3 tersangka. Hingga kini pendalaman terus dilakukan guna mengungkap jaringan-jaringan narkoba selanjutnya. Penasaran bagaimana kelanjutan kasus terbongkarnya pabrik narkoba ini?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ "Terbongkar! Pabrik Narkoba Terbesar di Indonesia" secara eksklusif akan kembali mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam Ini pukul 20.00 WIB, Eksklusif hanya di iNews.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
