Dalam sebuah operasi besar-besaran, Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba terbesar di Indonesia tepatnya di sebuah rumah di Jalan Barisan, Klojen Malang Jawa Timur. Keberhasilan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyita sebanyak 1,2 ton ganja sintetis, 25.000 butir pil Xanax, 25.000 butir pil ekstasi. Tak hanya itu, ditemukan pula bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk memproduksi narkoba. Polisi juga mengamankan lima tersangka yang diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba berinisial Mereka adalah FP (21), DA (24), AR (21), YC (23), SS (28).

Dalam kasus sebelumnya, polisi berhasil menemukan narkoba jenis ganja sintetis di sebuah Apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam temuannya, polisi berhasil mengamankan 23 kg ganja sintetis dengan 3 tersangka. Hingga kini pendalaman terus dilakukan guna mengungkap jaringan-jaringan narkoba selanjutnya. Penasaran bagaimana kelanjutan kasus terbongkarnya pabrik narkoba ini?

