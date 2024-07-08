Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afganistan Senilai Rp35,5 Miliar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengatakan, perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan anomali cuaca memicu terjadinya berbagai bencana. Tidak hanya di Indonesia, katanya, tapi juga di berbagai belahan dunia.

"Kita tahu pada 24 Mei 2024 telah terjadi bencana tanah longsor yang dahsyat di Provinsi Enga di Papua Nugini. Pada bulan Oktober 2023 juga terjadi bencana gempa bumi di Afghanistan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsi," kata Jokowi dalam sambutannya.

"Kita harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, karena itu hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, di Papua Nugini maupun Afghanistan," sambungnya.

BACA JUGA: Teknisi Internet Tewas Kesetrum Listrik di Bekasi

Jokowi mengungkapkan, bantuan yang dikirimkan ke Papua Nugini senilai Rp18 miliar. Bantuan tersebut dalam bentuk makanan dan obat-obatan.

"Dan juga bantuan ke Afghanistan yang terdiri dari 10 item jenis bantuan senilai Rp17,5 miliar," kata Jokowi.

Jokowi berharap bantuan tersebut dapat meringankan warga kita di Papua Nugini dan Afghanistan. Dan, dirinya berharap bisa membuat kedua negara tersebut bangkit kembali