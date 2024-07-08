Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ekslusif di iNews Malam Ini, Liputan Khusus AB+ Bersama Abraham Silaban "Tok! Pegi Setiawan Akhirnya Pulang" Pukul 20.00 WIB

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:06 WIB
Ekslusif di iNews Malam Ini, Liputan Khusus AB+ Bersama Abraham Silaban
Pegi Setiawan (Foto: Dok iNews)
SIDANG praperadilan Pegi Setiawan digelar hari ini (8/7) dan hasil putusan yang dibacakan oleh hakim ketua Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung menyatakan tidak ditemukan bukti Pegi bersalah dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan kasus ini akan kembali diungkap secara mendalam dalam AB+ bersama Abraham Silaban malam ini.

Tangis bahagia ibunda Pegi Setiawan, Kartini Pecah saat majelis hakim pengadilan negeri (PN) Bandung mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan. Setelah melalui serangkaian proses hukum yang panjang dan melelahkan, Pegi Setiawan akhirnya dinyatakan bebas dari segala tuduhan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh keluarga dan pendukung Pegi yang sejak awal meyakini ketidakbersalahannya.

Selama persidangan, pengacara Pegi terus berupaya membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Bukti-bukti baru dan alibi yang kuat akhirnya berhasil meyakinkan hakim bahwa Pegi tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bagaimana kelanjutan proses bebasnya Pegi Setiawan?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ “Tok! Pegi Setiawan Akhirnya Pulang” secara eksklusif akan kembali mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam Ini pukul 20.00 WIB, Eksklusif hanya di iNews.

#AB+ #AbrahamSilaban #PegiSetiawan #Praperadilan #KasusPembunuhanVina

(Arief Setyadi )

      
