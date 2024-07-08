Bantah Dukung Bobby Nasution, PKS: Sampai Detik Ini Belum Ada Keputusan soal Pilgub Sumut

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengklarifikasi kabar yang menyebut pihaknya telah memberikan rekomendasi dukungan terhadap Muhammad Bobby Afif Nasution di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS belum menyatakan dukungan terhadap figur tertentu di Pilgub Sumut 2024.

"Tadi ada diberitakan sudah ada ada dukungan terhadap Sumut dalam hal ini gubernur Sumut. Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini belum, ada keputusan DPTP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumut," ujar Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Syaikhu menegaskan, proses pengusungan di Pilgub Sumut 2024 masih dibahas. Namun, ia tak merinci figur yang tengah dibahas untuk didukung di Pilgub Sumut 2024.

"Semuanya masih dalam proses pembahasan," terang Syaikhu.

"Ya jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi karena salah satu media sudah mengungkapkan ituu. Saya kira itu mungkin sebagai klarifikasi saya," terang Syaikhu.

Sebelumnya, Syaikhu menyatakan bakal memberi dukungan terhadap Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Pernyataan itu dilontarkan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat disinggung arah dukungan PKS di Pilgub Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau (Bobby) dan tentu kita mempercayakanlah kpd beliau," kata Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin.