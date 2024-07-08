Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Dukung Bobby Nasution, PKS: Sampai Detik Ini Belum Ada Keputusan soal Pilgub Sumut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:17 WIB
Bantah Dukung Bobby Nasution, PKS: Sampai Detik Ini Belum Ada Keputusan soal Pilgub Sumut
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengklarifikasi kabar yang menyebut pihaknya telah memberikan rekomendasi dukungan terhadap Muhammad Bobby Afif Nasution di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS belum menyatakan dukungan terhadap figur tertentu di Pilgub Sumut 2024.

"Tadi ada diberitakan sudah ada ada dukungan terhadap Sumut dalam hal ini gubernur Sumut. Saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini belum, ada keputusan DPTP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumut," ujar Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Syaikhu menegaskan, proses pengusungan di Pilgub Sumut 2024 masih dibahas. Namun, ia tak merinci figur yang tengah dibahas untuk didukung di Pilgub Sumut 2024.

"Semuanya masih dalam proses pembahasan," terang Syaikhu.

"Ya jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi karena salah satu media sudah mengungkapkan ituu. Saya kira itu mungkin sebagai klarifikasi saya," terang Syaikhu.

Sebelumnya, Syaikhu menyatakan bakal memberi dukungan terhadap Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Pernyataan itu dilontarkan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat disinggung arah dukungan PKS di Pilgub Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau (Bobby) dan tentu kita mempercayakanlah kpd beliau," kata Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement