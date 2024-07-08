Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Usul Presiden PKS Jadi Pendamping Anies di Pilgub Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:31 WIB
Kaesang Usul Presiden PKS Jadi Pendamping Anies di Pilgub Jakarta
Kaesang Pangarep (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengusulkan agar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bisa menjadi pendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Hal itu diutarakan Kaesang di hadapan langsung Syaikhi saat berkunjung ke Kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024) sore. Usulan itu, didasari lantaran PKS merupakan partai pemenang di Pileg Jakarta.

"Tapi ya ini menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur," terang Kaesang sambil disambut tawa para peserta.

Kaesang berkata, Syaikhu lebih pantas untuk dampingi Anies di Pilgub Jakarta. Apalagi, kata dia, PKS partai pemenang Pemilu 2019. "Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur," tutur Kaesang.

Merespons itu, Syaikhu sendiri menganggap usulan Kaesang sebagai masukan. Ia pun menerima masukan yang dilayangkan Kaesang.

"Itu masukan, insya Allah kita terima masukan ini," kata Syaikhu.

"Itu pendapat saya pribadi ya, Pak," timpal Kaesang.

Sebelumnya, PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Halaman:
1 2
      
