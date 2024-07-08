Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kaesang di Pilkada 2024, Jokowi: Tugas Orangtua Hanya Mendoakan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:01 WIB
Soal Kaesang di Pilkada 2024, Jokowi: Tugas Orangtua Hanya Mendoakan
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 terkait usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun dihitung sejak pelantikan.

Dengan terbitnya aturan tersebut, diduga kuat menjadi jalan mulus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju pada Pilkada serentak 2024.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu orang tua Kaesang hanya mendoakan yang terbaik untuk putranya.

"Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah akan cawe-cawe dan menyodorkan nama anak bungsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ke partai-partai untuk dicalonkan sebagai kandidat di Pilkada 2024.

"Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai," kata Jokowi usai peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, pada hari ini Rabu (3/7/2024).

Jokowi mengatakan bahwa Pilkada urusannya partai politik dan dirinya bukan ketua parpol.

"Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai. Saya bukan pemilik partai jadi jangan ditanyakan kepada saya," ujar Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175859//wapres-SPEy_large.jpg
Respon Wapres Gibran Usai Roy Suryo dan Dr Tifa Ziarah ke Makam Kakek Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174731//prabowo_dan_jokowi-wyEX_large.jpg
Pertemuan Prabowo-Jokowi Diduga Bahas Isu Sensitif hingga Dukungan Pencalonan di 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960//jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099//jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968//jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement