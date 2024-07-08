Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Sebut Keppres Pemberhentian Hasyim dari Ketua KPU Belum Ada di Mejanya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:38 WIB
Presiden Jokowi Sebut Keppres Pemberhentian Hasyim dari Ketua KPU Belum Ada di Mejanya
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua Pemilihan Umum (KPU) akibat terbukti melanggar kode etik belum sampai di mejanya.

"Belum sampai di meja saya. Kalau sudah sampai di meja saya, saya buka saya tandatangani," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua Pemilihan Umum (KPU) akibat terbukti melanggar kode etik.

"Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan," kata Jokowi di RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Jokowi pun memastikan Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan baik meskipun Hasyim dicopot dari jabatannya.

"Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil," jaya Jokowi.

Terkait keputusan presiden (Keppres) pemberhentian Hasyim sebagai Ketua KPU, Jokowi menyebut masih dalam proses.

"Keppres belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," kata Jokowi

Halaman:
1 2
      
