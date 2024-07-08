Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sebut KPU Tak Layak Selenggarakan Pilkada, Jokowi : Sukses Pilpres Tak Ada Masalah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:59 WIB
Mahfud MD Sebut KPU Tak Layak Selenggarakan Pilkada, Jokowi : Sukses Pilpres Tak Ada Masalah
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berhasil menyelenggarakan pemilu khususnya Pilpres 2024 dengan baik dan lancar.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Oh kan sudah sukses, menyelenggarakan pemilu pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia mengusulkan agar semua Komisioner KPU diganti.

Hal itu diungkapkannya dalam cuitannya di media sosial X @mohmahfudmd, Minggu (7/7/2024).

Awalnya, Mahfud mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena kasus asusila.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," kata Mahfud.

mahfud md Pilkada 2024 KPU Jokowi
