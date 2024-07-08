Pegi Jalani Pemeriksaan Kesehatan Jelang Bebas dari Tahanan Polda Jabar

BANDUNG - Menjelang pembebasan, Pegi Setiawan, menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Senin (8/7/2024) petang.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter dari Biddokkes Polda Jabar. Tampak Rudi Irawan dan Kartini, ayah dan ibu kandung Pegi, serta Lusiana, adik Pegi, didampingi sejumlah pengacara menunggu di ruang tunggu Dittahti Polda Jabar.

"Pegi sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Ditahan sehat, keluar juga harus sehat," kata Toni.

Toni RM, kuasa Pegi mengatakan, saat ini, administrasi pembebasan Pegi sedang disiapkan. Tim kuasa hukum akan terus mengawal hingga Pegi benar-benar bebas.

"Tadi pukul 19.00 WIB, Ditreskrimum Polda Jabar melakukan gelar perkara. Itu adalah prosedur penyidik baik saat memulai penyidikan, penetapan tersangka, maupun membebaskan tersangka," kata Toni RM.

Toni berharap gelar perkara dan proses administrasi pembebasan Pegi tidak terlalu lama. Pegi sejak sore tadi sudah mandi, ganti baju. Sedangkan tim kuasa hukum telah lakukan langkah administrasi pembebasan Pegi.

"Gelar perkara pembebasan Pegi diharapkan tidak lama ya, karena tidak perlu meminta pendapat dari berbagai pihak. Penyidik tinggal melaksanakan putusan hakim PN Bandung. Mudah-mudahan pukul 20.00, Pegi bebas," ujar Toni.