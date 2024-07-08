Grand Syekh Al Azhar Mesir Ahmad Tayeb Tiba di Indonesia

JAKARTA - Grand Syekh Al Azhar Mesir, Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb, tiba di Jakarta dalam kunjungan resmi selama 4 hari.

Prof Ahmad Tayeb tiba di Bandara Soekarno Hatta, Senin (8/7/2024) dan disambut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Dari informasi yang dihimpun, Syekh Tayeb diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, PP Muhammadiyah, PBNU, dan Dewan Masjid.

Selain itu Syekh Tayeb diagendakan mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Grand Syekh Al-Azhar Mesir ini direncanakan mengisi kuliah umum di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta setelah berkunjung ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik rencana kedatangan Grand Syekh Al-Azhar ke Indonesia. Hubungan baik antara Mesir dan Indonesia telah terjalin sejak kemerdekaan Republik Indonesia, dan Mesir merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain itu, hubungan di bidang pendidikan juga terjalin begitu erat.