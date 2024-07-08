Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Grand Syekh Al Azhar Mesir Ahmad Tayeb Tiba di Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |20:44 WIB
Grand Syekh Al Azhar Mesir Ahmad Tayeb Tiba di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Grand Syekh Al Azhar Mesir, Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmed Al Tayeb, tiba di Jakarta dalam kunjungan resmi selama 4 hari.

Prof Ahmad Tayeb tiba di Bandara Soekarno Hatta, Senin (8/7/2024) dan disambut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Dari informasi yang dihimpun, Syekh Tayeb diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, PP Muhammadiyah, PBNU, dan Dewan Masjid.

Selain itu Syekh Tayeb diagendakan mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Grand Syekh Al-Azhar Mesir ini direncanakan mengisi kuliah umum di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta setelah berkunjung ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik rencana kedatangan Grand Syekh Al-Azhar ke Indonesia. Hubungan baik antara Mesir dan Indonesia telah terjalin sejak kemerdekaan Republik Indonesia, dan Mesir merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain itu, hubungan di bidang pendidikan juga terjalin begitu erat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177224//perlintasan_rafah-PLnJ_large.jpg
Israel Bersiap Buka Perbatasan Rafah dengan Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175015//cak_imin-Vbpk_large.jpg
Cak Imin Bertemu Menag Bahas Standarisasi dan Keamanan Bangunan Ponpes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168198//menag-BpZ4_large.jpg
Menag Nasaruddin Umar Ajak Umat Ciptakan Kedamaian di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/338/3159956//palestina-nCBG_large.jpg
Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/56/3159826//ilustrasi-bYDv_large.jpg
Kitab Orang Mati yang Terkubur Selama Lebih dari 3.000 Tahun Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/337/3155458//pemerintah-rWgQ_large.jpg
Menag Nasaruddin: Alam Bukan Objek Eksploitasi tapi Mitra Kehidupan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement