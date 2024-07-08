Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Terima Surpres RUU Kementerian Negara, TNI, Polri dan Imigrasi dari Pemerintah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |21:08 WIB
DPR Terima Surpres RUU Kementerian Negara, TNI, Polri dan Imigrasi dari Pemerintah
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengaku telah menerima Surat Presiden (Surpres) terhadap empat revisi undang-undang (RUU) dari Pemerintah.

Keempat RUU itu yakni RUU Kementerian Negara, RUU TNI, RUU Polri dan RUU Imigrasi. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Sudah, sudah masuk (surpres), ada empat surpres yang sudah masuk. UU Kementerian Negara, UU TNI, UU Polri, UU Imigrasi," terang Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Kendato demikian, Dasco mengaku, pihaknya belum menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) empat RUU tersebut. Ia berkata, DPR RI masih menunggu DIM keempat beleid tersebut.

"Surpres UU sudah diterima tapi DIM-nya belum sampai," tutur Dasco.

"Nunggu DIM dari pemerintah. Tapi kita sebentar lagi reses, tentunya pembahasan akan dilakukan pada waktu depan," terang Dasco.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176489//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-aIg2_large.jpg
DPR Siapkan Aplikasi Laporan Dana Reses, Bisa Diakses Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176058//dpr-vqYQ_large.jpg
Bantah Dana Reses Naik Jadi Rp756 Juta, Dasco: Ada Salah Transfer dari Kesetjenan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175185//makan_bergizi_gratis-nYvz_large.jpg
DPR Ingatkan Kemhan Pentingnya Sinergi Antar-Lembaga dalam Distribusi Multivitamin MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174948//dpr-wGu0_large.jpg
2 Prajurit TNI Gugur saat Persiapan HUT Ke-80 TNI, DPR: Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174402//anggota_komisi_i_dpr_ri_sukamta-3XqT_large.jpg
Aktivis Global Sumud Flotilla Ditangkap, DPR: Israel Langgar Hukum Internasional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement