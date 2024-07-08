Kaesang Bertemu Syaikhu, PSI dan PKS Jajaki Koalisi di Pilkada 2024 Sejumlah Daerah

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menjamu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan sejumlah pengurus pusat lainnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dalam pertemuan itu, Syaikhu mengaku, ada sejumlah kesepakatan untuk membangun kerja sama dengan PSI dalam Pilkada 2024. Bahkan, kata Syaikhu, PKS dan PSI sudah menjalin kerja sama untuk mengusung paslon di sejumlah daerah.

"Alhamdulillah beberapa hal sudah ada titik temu seperti halnya di Banten, kita dalam satu koalisi di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak. Insya Allah juga kita PKS sebagai calon bupatinya dan wakilnya dari PSI," tutur Syaikhu usai pertemuan dengan Kaesang.

Kendati demikian, Syaikhu berharap, PKS dan PSI bisa menjejaki kerja sama politik untuk wilayah lainnya. Ia berkata, pihaknya akan menyisir wilayah yang berpeluang dijejaki kerja sama dengan PSI.

"Mudah mudahan nanti titik temu yang lain akan juga kita coba cari bersama, kita inventarisir supaya ke depan ada juga kerja sama-kerja sama dalam upaya untuk pengusungan baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah," tuturnya.