Foto-Foto Panglima TNI Dampingi Jokowi Kirim Bantuan ke Papua Nugini dan Afghanistan

Pelepasan bantuan kemanusian RI untuk korban bencana di Papua Nugini dan Afghanistan (Foto: BPMI Setpres)

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Bantuan senilai Rp18 miliar untuk dikirim untuk membantu penanganan bencana tanah longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini.

Selain itu, Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp17,5 miliar ke Afghanistan yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo.

Turut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menlu RI Retno Marsudi, Kemenko PMK RI Muhadjir Effendy, Pj Gubenur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kasau Marsekal TNI M Tonny Harjono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

(Salman Mardira)