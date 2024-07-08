Kawal Program Prabowo-Gibran, Relawan Bagi-Bagi Makanan Bergizi untuk Driver Ojol

JAKARTA - Program makan gizi gratis yang digaungkan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian relawan pendukungnya. Salah satunya dari pendukung Gibran Rakabuming yang tergabung dalam Relawan Mas Gibran.

Relawan Mas Gibran mengadakan acara sosial yang berfokus pada distribusi sembako dan makanan bergizi, serta layanan cukur rambut gratis bagi para driver ojek online (ojol), di sejumlah tempat di Jakarta. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi yang dirasakan oleh para driver ojol.

Para relawan dengan penuh semangat membagikan paket sembako yang berisi beragam kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan makanan lainnya. Selain itu, makanan bergizi juga dibagikan untuk memastikan para driver ojol mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Langkah ini diharapkan dapat membantu para driver menjaga kesehatan dan stamina mereka, mengingat pekerjaan mereka yang cukup menguras tenaga.

Kegiatan ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi dan dukungan moral bagi para driver ojol yang telah bekerja keras setiap hari. Banyak dari mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga bantuan ini sangat berarti bagi kesejahteraan mereka dan keluarga mereka.

Tidak hanya berhenti di pembagian sembako dan makanan bergizi, para relawan juga menyediakan layanan cukur rambut gratis bagi para driver ojol. Layanan ini bertujuan untuk membantu mereka tetap tampil rapi dan percaya diri dalam menjalankan pekerjaan seharihari. Dengan adanya cukur gratis ini, para driver tidak perlu khawatir tentang biaya tambahan untuk perawatan diri.

"Kita semua harus saling membantu dan mendukung. Para driver ojol adalah pahlawan di jalanan yang sering kali kurang mendapatkan apresiasi yang layak. Melalui acara ini, kami berharap dapat sedikit meringankan beban mereka," ujar salah satu koordinator, Marjuki dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).