Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Emak-Emak Ramai Antar Anaknya

JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2024/2025 mulai diberlakukan di Jakarta pada hari ini, Senin (8/7/2024). Salah satunya adalah SDN Tanjung Duren Utara 02, Kecamatan Grogol petamburan, Jakarta Barat.

Diketahui, setiap daerah memilik jadwal hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2024/2025 yang berbeda-beda, tergantung pada kalender pendidikan tahun ajaran baru 2024/2025 yang dirilis setiap provinsi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, nampak banyak ibu-ibu yang sengaja mengantar anaknya ke SDN Tanjung Duren Utara 02 sejak pukul 06.00 WIB.

Tidak sedikit dari mereka juga membawa anaknya yang masih kecil. Sambil memegang tangan anak yang akan diantar, banyak ibu-ibu yang turut menggendong anaknya.

Selain ibu-ibu, ada juga beberapa bapak-bapak yang semangat mengantar anaknya di hari pertama Sekolah dan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Nampak, tidak ada anak kelas satu yang menangis di hari pertama mereka bersekolah, bahkan, mereka terlihat bersemangat. Hal itu tergambar dari tawa dan lari kecil mereka saat menuju gerbang sekolah.

(Angkasa Yudhistira)