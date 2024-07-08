Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suasana Haru Warnai Proses Antar Anak Sekolah Hari Pertama

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |08:17 WIB
Suasana Haru Warnai Proses Antar Anak Sekolah Hari Pertama
Hari pertama sekolah di Jakarta (Foto : MPI/Riana R)
JAKARTA - Perasaan gembira sekaligus haru mewarnai perasaan ibu beranama Lina (32), saat mengantar anaknya hari pertama sekolah di SDN Tanjung Duren Utara 02, Kecamatan Grogol petamburan, Jakarta Barat.

"Aduh rasanya gimana yah, seneng sekali sih yang pasti yah, soalnya kan hari pertama anak masuk sekolah," kata Lina kepada MNC Portal saat ditemui di SDN Tanjung Duren Utara 02, Kecamatan Grogol petamburan, Jakarta Barat, Senin (8/7/2024).

Lina mengaku, anaknya tidak menangis sama sekali saat hari pertama ini, justru sangat bersemangat dan meminta untuk cepat menuju ke sekolahnya.

"Enggak ada nangis sih, dia malah semangat banget dan seneng banget. Semangat banget sekolah karena baru pertama kali," ucapnya.

Meskipun Dika, anak Lina, merupakan anak kedua, namun ibu berumur 32 tahun tersebut tetap tidak kuat mentahan haru saat mengantar anaknya untuk bersekolah pertama kali.

"Iya dia (kakanya) naik kelas lima (di SDN Tanjung Duren Utara 02), iyah jadi ini yang kedua nih baru masuk hari pertama," katanya.

