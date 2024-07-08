Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Tahanan Tewas di Lapas Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |09:01 WIB
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Tahanan Tewas di Lapas Bekasi
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BEKASI - Polisi memeriksa sebanyak lima saksi untuk menguak kasus tahanan tewas di Lapas Bulak Kapal Bekasi.

"Lima orang saksi yang diperiksa," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Senin (8/7/2024).

Firdaus mengatakan kelima orang itu terdiri dari pihak keluarga dan pihak lapas. Sementara, satu teman dalam sel korban juga ikut diperiksa.

"Dua orang adik kandung dan saudaranya dan dari lapas sudah diperiksa dua orang dan tahanan satu sel juga sudah diperiksa," ungkapnya.

Firdaua memastikan masih terdapat peluang untuk memeriksa saksi lainnya. Kendati demikian, polisi kini masih menunggu hasil autopsi.

"Hasil autopsi dari kegiatan ekshumasi belum keluar," tandasnya.

Sebelumnya, Tahanan titipan Kejaksaan Negeri asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berinisial ZAN (26) ditemukan tewas di Lapas Kelas II A Bulak Kapal Bekasi. ZAN tewas diduga merupakan korban penganiayaan.

Kuasa Hukum Keluarga Korban, Farhat Abbas menjelaskan ZAN sempat menghubungi keluarga sebelum dikabarkan meninggal dunia. Saat itu korban menghubungi keluarga untuk meminta sejumlah uang tanpa mengetahui untuk apa uang itu digunakan.

