Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Pertama Sekolah, Arus Lalin di Jagakarsa Ramai Lancar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |09:06 WIB
Hari Pertama Sekolah, Arus Lalin di Jagakarsa Ramai Lancar
Arus lalu lintas di Jagakarsa ramai lancar pada hari pertama sekolah (Foto : MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Libur telah usai, Tahun Ajaran Baru 2024/2025 kembali di mulai untuk seluruh jenjang pendidikan di Jakarta mulai hari ini, Senin (8/7/2024). Lantas bagaimana lalu lintas pagi ini setelah pelajar kembali bersekolah?

Pantauan di depan SD Negeri Cipedak 01-02, Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan lalu lintas terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda dua atau sepeda motor dari arah Depok, Jawa Barat menuju Jakarta melintasi Jalan Moh Kahfi 1 begitupun arah sebaliknya.

Diketahui di jalan Moh Kahfi 1 terdapat SDN 01-02 Cipedak dan SMPN Negeri 131 Jakarta.

Kepadatan sempat terjadi saat jam masuk sekolah pada sekitar pukul 06.30 WIB. Terlihat orangtua murid yang mengantar anaknya sekolah pun masih ada menunggu di seberang sekolah.

Sementara itu, aktivitas pelajar di SDN 01-02 Cipedak pun terpantau berada di dalam ruang kelas tidak ada aktivitas di lapangan sekolah.

Sebagai informasi, Tahun Ajaran 2024/2025 hari ini juga sebagai hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa-siswi baru yang lolos dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua jalur 2024.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167066/jakarta_kondusif-N7Cm_large.jpg
Jakarta Kondusif, Lalin di Kwitang hingga Matraman Kembali Ramai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement