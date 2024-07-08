Hari Pertama Sekolah, Arus Lalin di Jagakarsa Ramai Lancar

Arus lalu lintas di Jagakarsa ramai lancar pada hari pertama sekolah (Foto : MPI/Refi Sandi)

JAKARTA - Libur telah usai, Tahun Ajaran Baru 2024/2025 kembali di mulai untuk seluruh jenjang pendidikan di Jakarta mulai hari ini, Senin (8/7/2024). Lantas bagaimana lalu lintas pagi ini setelah pelajar kembali bersekolah?

Pantauan di depan SD Negeri Cipedak 01-02, Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan lalu lintas terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda dua atau sepeda motor dari arah Depok, Jawa Barat menuju Jakarta melintasi Jalan Moh Kahfi 1 begitupun arah sebaliknya.

Diketahui di jalan Moh Kahfi 1 terdapat SDN 01-02 Cipedak dan SMPN Negeri 131 Jakarta.

Kepadatan sempat terjadi saat jam masuk sekolah pada sekitar pukul 06.30 WIB. Terlihat orangtua murid yang mengantar anaknya sekolah pun masih ada menunggu di seberang sekolah.

BACA JUGA: Suasana Haru Warnai Proses Antar Anak Sekolah Hari Pertama

Sementara itu, aktivitas pelajar di SDN 01-02 Cipedak pun terpantau berada di dalam ruang kelas tidak ada aktivitas di lapangan sekolah.

Sebagai informasi, Tahun Ajaran 2024/2025 hari ini juga sebagai hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa-siswi baru yang lolos dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua jalur 2024.

(Angkasa Yudhistira)