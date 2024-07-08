Nenek Dina Gembira Bisa Antar Cucunya di Hari Pertama Sekolah

Nenek Dina gembira bisa antar cucunya di hari pertama sekolah (Foto : MPI/Riana R)

JAKARTA - Berangkat sekolah tidak melulu harus diantar orangtua, bisa juga kerabat atau sanak saudara. Salah satunya, Dina (49), dia sengaja berangkat pagi-pagi sekali untuk mengantar sang cucu hari pertama Sekolah di SDN Tanjung Duren Utara 02, Kecamatan Grogol petamburan, Jakarta Barat.

Dina mengaku sangat senang bisa melihat cucu kesayangannya itu mulai bersekolah. Untuk itu, dia juga antusias mengantar sang cucu menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Ya dengan senang hati saya senang sekali nganter cucu, ini cucu saya, kelas 1 SD baru mulai hari ini, dengan semangat," katanya kepada MNC Portal saat ditemui di lapangan, Senin (8/7/2024).

Dina menjelaskan, ibu dan bapak cucunya itu harus bekerja. Sehingga tanggungjawab mengantar sekolah di hari pertama, dilimpahkan kepadanya.

"Orangtuanya dua duanya bekerja," katanya.

Kendati demikian, Dina mengungkap, sang cucu sangat pengertian. Bahkan, cucunya tidak menangis dan tetap bersemangat menjadi pada tahun ajaran baru 2024/2025.

"Engga ada nangis nangis sama sekali," ucapnya.

Di sisi lain, Dina menegaskan, sebagai nenek, dia akan mengajarkan sang cucu untuk mandiri. Salah satunya dengan tidak rebutan kursi saat proses belajar mengajar sudah dimulai nanti.