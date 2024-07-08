Warga Bogor Digegerkan Temuan Mayat Pria Tergantung di Bawah Jembatan Cidurian

BOGOR - Warga Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria tergantung di bawah Jembatan Cidurian. Diduga, pria tanpa identitas tersebut bunuh diri.

Kapolsek Jasinga AKP Budi Sehabudin mengatakan mayat pria itu ditemukan sekira pukul 06.00 WIB pagi. Penemuan berawal dari laporan salah satu warga yang hendak mengambil air di Sungai Cidurian melihat sesosok mayat pria tergantug di bawah jembatan.

BACA JUGA: Polisi Selidiki Video Dugaan Wanita Muda Hendak Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang

"Saksi melihat tubuh laki-laki tergantung dengan leher terlilit tali tambang berwarna hijau yang tergantung di antara tiang penopang jembatan," kata Budi dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Warga pun langsung melaporkan temuannya itu ke Polsek Jasinga. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.

"Bersama Muspika Kecamatan Jasinga dan warga, petugas mengevakuasi mayat ke Puskesmas Jasinga untuk penanganan lebih lanjut," jelasnya.

Hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan adanya identitas dari mayat tersebut. Ciri-cirinya, diperkirakan berusia sekitar 40 tahun, tinggi badan 165 sentimeter, berat sekitar 50 kilogram, kulit sawo matang, rambut pendek hitam, dan ditemukan mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru serta celana panjang berwarna krem.

"Barang bukti berupa tali tambang warna hijau sepanjang sekitar 2 meter di lokasi kejadian. Hingga saat ini, identitas korban masih belum diketahui, dan masih terus melakukan penyelidikan," pungkasnya.