Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Bogor Digegerkan Temuan Mayat Pria Tergantung di Bawah Jembatan Cidurian

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |12:35 WIB
Warga Bogor Digegerkan Temuan Mayat Pria Tergantung di Bawah Jembatan Cidurian
Evakuasi korban bunuh diri. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria tergantung di bawah Jembatan Cidurian. Diduga, pria tanpa identitas tersebut bunuh diri.

Kapolsek Jasinga AKP Budi Sehabudin mengatakan mayat pria itu ditemukan sekira pukul 06.00 WIB pagi. Penemuan berawal dari laporan salah satu warga yang hendak mengambil air di Sungai Cidurian melihat sesosok mayat pria tergantug di bawah jembatan.

"Saksi melihat tubuh laki-laki tergantung dengan leher terlilit tali tambang berwarna hijau yang tergantung di antara tiang penopang jembatan," kata Budi dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Warga pun langsung melaporkan temuannya itu ke Polsek Jasinga. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.

"Bersama Muspika Kecamatan Jasinga dan warga, petugas mengevakuasi mayat ke Puskesmas Jasinga untuk penanganan lebih lanjut," jelasnya.

Hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan adanya identitas dari mayat tersebut. Ciri-cirinya, diperkirakan berusia sekitar 40 tahun, tinggi badan 165 sentimeter, berat sekitar 50 kilogram, kulit sawo matang, rambut pendek hitam, dan ditemukan mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru serta celana panjang berwarna krem.

"Barang bukti berupa tali tambang warna hijau sepanjang sekitar 2 meter di lokasi kejadian. Hingga saat ini, identitas korban masih belum diketahui, dan masih terus melakukan penyelidikan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement