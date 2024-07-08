Marshel Maju Pilkada 2024 Bareng Ariza: Keberuntungan Buat Saya

JAKARTA - Komedian Marshel Widianto mengaku beruntung bisa maju ke Pilkada 2024 di Tangerang Selatan (Tangsel) mendampingi Ahmad Riza Patria (Ariza). Pasalnya, dia bisa belajar lebih dalam tentang politik hingga bisa menjadi pendamping yang baik sebagai pemimpin di Tangsel.

"Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya, ada banyak kritikan dari beberapa temen temen, bahkan netizen skeptis dengan apa yang saya lakukan di masa lalu saya. Namun, adanya abang Riza Patria itu bisa membuat saya lebih PD lagi," ujarnya pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, dia bisa belajar dari Ariza ke depannya lantaran telah lama berkecimpung di dunia politik.

Diakuinya, dia sebagai pasangan Riza pada Pilkada di Tangsel memang sangat jauh berbeda pengalamannya sehingga itu kesempatan baginya untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya.

"Beliau sudah bergelut di dunia politik sudah lama, saya bisa belajar dari beliau bagaimana caranya, ini kan jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar, bisa berubah berubah, berubah, dan akhirnya bisa jadi yang terbaik," tuturnya.

Dia menambahkan, kritikan yang dilontarkan padanya oleh berbagai pihak pun membuat dia bangkit menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sama halnya dengan pujian, dia tak ingin jika sampai mendapatkan pujian malah membuat dia terbuai hingga membuat dia berhenti belajar menjadi sosok yang lebih baik.

"Memang banyak kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down, ia memang itu yang harus kita alami, memang di hidup itu ada kritikan dan juga pujian. Pujian juga bukan berarti itu jadi hal positif juga, bisa juga orang yang mati karena pujian dan gua gak mau kayak gitu, gua gak mau kayak nyamuk, mati karena tepuk tangan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)