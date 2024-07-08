Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Marshel Maju Pilkada 2024 Bareng Ariza: Keberuntungan Buat Saya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |13:49 WIB
Marshel Maju Pilkada 2024 Bareng Ariza: Keberuntungan Buat Saya
Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto (Foto : Istimewa/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Marshel Widianto mengaku beruntung bisa maju ke Pilkada 2024 di Tangerang Selatan (Tangsel) mendampingi Ahmad Riza Patria (Ariza). Pasalnya, dia bisa belajar lebih dalam tentang politik hingga bisa menjadi pendamping yang baik sebagai pemimpin di Tangsel.

"Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya, ada banyak kritikan dari beberapa temen temen, bahkan netizen skeptis dengan apa yang saya lakukan di masa lalu saya. Namun, adanya abang Riza Patria itu bisa membuat saya lebih PD lagi," ujarnya pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, dia bisa belajar dari Ariza ke depannya lantaran telah lama berkecimpung di dunia politik.

Diakuinya, dia sebagai pasangan Riza pada Pilkada di Tangsel memang sangat jauh berbeda pengalamannya sehingga itu kesempatan baginya untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya.

"Beliau sudah bergelut di dunia politik sudah lama, saya bisa belajar dari beliau bagaimana caranya, ini kan jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar, bisa berubah berubah, berubah, dan akhirnya bisa jadi yang terbaik," tuturnya.

Dia menambahkan, kritikan yang dilontarkan padanya oleh berbagai pihak pun membuat dia bangkit menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sama halnya dengan pujian, dia tak ingin jika sampai mendapatkan pujian malah membuat dia terbuai hingga membuat dia berhenti belajar menjadi sosok yang lebih baik.

"Memang banyak kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down, ia memang itu yang harus kita alami, memang di hidup itu ada kritikan dan juga pujian. Pujian juga bukan berarti itu jadi hal positif juga, bisa juga orang yang mati karena pujian dan gua gak mau kayak gitu, gua gak mau kayak nyamuk, mati karena tepuk tangan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement